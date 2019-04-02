Нурмагомедов назвал соперника, с которым хотел бы встретиться

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с Максом Холлуэем в следующем бою.

– Я – действующий чемпион и считаю, что должен драться с временным чемпионом. За этот титул будут драться Порье и Холлуэй. С победителем я хотел бы встретиться. Считаю, это было бы честно. Так как с Фергюсоном не получилось боя организовать.

– С кем из пары Холлуэй – Порье вам более интересен бой?

– С Холлуэем, так как у него серия из 13 побед в UFC. Он будет чемпионом в двух весах, если победит Порье. Самое время с ним встретиться, – заявил Нурмагомедов. (Михаил Потапов)