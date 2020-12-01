Нурмагомедов хочет, чтобы ММА попали в программу Олимпиады

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен встретиться с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. По его словам, он хочет обсудить включение MMA в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

— Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении, — цитирует Нурмагомедова Sputnik Узбекистан. - В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА.

Единственный вопрос — в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу.