Нуньес победила де Рандами на UFC 245
08:04
Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).
Это второй их поединок. В 2013 году бразильянка нокаутировала голландку в первом раунде.
На счету Нуньес 19 побед и 4 поражения, у голландки — 9 побед и 4 поражения. Бразильянка удерживает титулы в двух дивизионах. Аманда получит за бой 450 тысяч долларов, гонорар соперницы составит 100 тысяч.
В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.
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