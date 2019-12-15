Нуньес победила де Рандами на UFC 245

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).

Это второй их поединок. В 2013 году бразильянка нокаутировала голландку в первом раунде.

На счету Нуньес 19 побед и 4 поражения, у голландки — 9 побед и 4 поражения. Бразильянка удерживает титулы в двух дивизионах. Аманда получит за бой 450 тысяч долларов, гонорар соперницы составит 100 тысяч.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.