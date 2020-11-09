Нуньес отказалась от боя против Андерсон

Поединок между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за титул в полулегком весе на турнире UFC 256 отменен. Нуньес отказалась от боя по неизвестным пока причинам, сообщает ESPN.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

32-летняя Нуньес удерживает чемпионские титулы в легчайшем и полулегком дивизионах UFC. На ее счету 20 побед при 4 поражениях.

Аманда идет на серии из 11 побед подряд. В последнем бою она единогласным решением одолела Фелисию Спенсер.

30-летняя Андерсон одержала за свою карьеру 11 побед и 4 раза уступила.