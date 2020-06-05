Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).

Главным поединком вечера будет бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Вес Нуньес — 65,8 кг, Спенсер — 55,5.

Результаты взвешивания

Основной кард

Аманда Нуньес (65,8 кг) — Фелиция Спенсер (65,5 кг)

Рафаэль Ассунсао (61,7 кг) — Коди Гарбрандт (61,7 кг)

Кори Сэндхаген (61,5 кг) — Алджамейн Стерлинг (61,7 кг)

Нил Магни (77,6 кг) — Энтони Рокко Мартин (77,3 кг)

Шон О'Мэлли (61,7 кг) — Эдди Вайнлэнд (61,7 кг).

Предварительный кард

Алекс Касерес (66,2 кг) — Чейс Хупер (65,9 кг)

Йен Хейниш (84,1 кг) — Джеральд Мершарт (84,1 кг)

Чарльз Бирд (83,7 кг) — Маки Питоло (84,1 кг)

Брайан Келлехер (65,9 кг) — Коди Стаманн (66,2 кг)

Ранний предварительный кард

Герберт Бернс (67,8 кг) — Эван Данхэм (67,8 кг)

Девин Кларк (93,2 кг) — Алонсо Менифилд (92,9 кг)

Жуссиер Формига (57,1 кг) — Алекс Перес (57,1 кг)

Шоу пройдет в ночь на 7 июня без зрителей на арене APEX, которая принадлежит UFC.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание турнира и прямая трансляция