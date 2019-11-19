Известный боец Максим Новоселов выйдет на ринг перед поединком представителя смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева.

29 ноября в Москве Новоселов в соглавном поединке вечера за пояс чемпиона в супертяжелой весовой категории встретится с Алексеем Гончаровым.

46-летний Новоселов — боец ММА, чемпион Европы и Кубка мира по боевому самбо. С 2003 года «Безумный Макс» провел 12 боев на международной арене: 9 побед, 1 ничья и 2 поражения.

32-летний Гончаров — мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе, который на профессиональном ринге провел 5 боев (3 победы, 1 ничья и 1 поражение).

Бои Кокляев — Емельяненко и Новоселов — Гончаров в прямом эфире покажет РЕН ТВ.