Новоселов о бое с «Большим Папой»: «Он реально огромный»

Самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов поделился ожиданиями от боя с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым по прозвищу «Большой Папа». Поединок состоится в рамках турнира, в котором примут участие профессиональные бойцы и популярные блогеры.

— Огромный, большой, крупный парень, — цитирует «РенТВ» Новоселова. — Он год уже дерется в различных промоушенах. Заметно прибавил, трудно его остановить будет. Он реально огромный, да он больше меня в 2 раза. Интересное будет противостояние. Тем более, по правилам бокса, что для меня не очень, не моя специфика, а он уже в этом преуспел. Мне это будет интересно!

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба.