Носов: «Харитонов окончательно потерял уважение среди бойцов ММА»

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» рассказал об отношении бойцов ММА к Сергею Харитонову после конфликта с Адамом Яндиевым.

— Харитонов потерял огромное уважение в среде, — заявил Носов «СЭ». — Я не боец ММА, но общаюсь со многими уважаемыми, авторитетными бойцами. Харитонов окончательно потерял уважение. Это первый в мире боец ММА, который после того как получил люлей от другого бойца ММА, который легче на 40-50 килограмм, побежал писать заявление в полицию.

Мы уже не разбираем, где у них реальная драка, а где шоу. У них мир такой — это мир драк. Они зарабатывают кулаками. Харитонов как гражданин сделал все правильно. Харитонов как мужчина потерял авторитет окончательно среди бойцов ММА. (Константин Колмаков)