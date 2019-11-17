Нокаут года: ветеран UFC упал без сознания после удара через себя

Англичанин Росс Пирсон потерпел поражение от француза Дави Галлона на турнире MTK MMA: Probellum, который прошел в субботу в Лондоне.

В конце третьего раунда 30-летний Галлон нокаутировал 35-летнего Пирсона ударом ногой в падении через себя.

С 2009 по 2019 годы Пирсон выступал в UFC, проведя там 25 боев (12 побед, 13 поражений). Всего у англичанина 37 боев в ММА (21 победа, 16 поражений). На счету Галлона 18 побед, 7 поражений и 2 ничьи.