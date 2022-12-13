Ник Диас пообещал вернуться в UFC в 2023-м: «Был бы не прочь подраться с Адесаньей»

39-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) сообщил, что его следующий поединок состоится в 2023 году.

«Вы вновь увидите меня в топе в 2023 году. Я возвращаюсь, — приводит слова Диаса MMA Mania. — Я вернусь совершенно другим бойцом — я буду намного быстрее и сильнее. Мне пофиг, кто будет на вершине дивизиона. Но я был бы не прочь подраться с Исраэлем Адесаньей, если он вернет себе титул».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после шестилетнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас одержал победу 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана — Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

Алекс Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.