Российский боец ММА Анастасия Янькова высказалась на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате жестоких действий со стороны полицейских во время задержания.

— Я против того, чтобы полицейские злоупотребляли своими полномочиями или проявляли жестокость, которая может привести к смерти людей, — написала у себя в Instagram Янькова. — Любого цвета кожи людей. Против унижения человеческого достоинства в любом формате. Если вы, мои русскоязычные читатели, считаете, что это все где-то далеко и вас не касается, то советую посмотреть, например, пару видео о том, как происходили задержания особо опасных преступников (людей на улице без масок). Заламывание рук, упоение властью и ничем не оправданная жестокость. Я не говорю, что все полицейские плохие. Разные, как и все люди. Я только о том, что не все способны потянуть ту власть и ответственность, которая дается людям в определенных профессиях. Поэтому эта власть должна быть строго регламентированной. И это не только про полицию, просто здесь в случае, когда ты можешь легально использовать силу или оружие — это особенно очевидно. Но и в других профессиях, где есть какая-либо форма власти, это присутствует, просто не всегда в таких открытых формах. Домогательства начальника, психологическое давление на ребенка со стороны школьного учителя туда же. Все? это в конечном итоге злоупотребление статусом и властью. Вне зависимости от того, на человека, какой расы это направлено, этому не должно быть места в современном обществе. Вот и все.