Нганну нокаутировал Веласкеса в главном поединке UFC on ESPN 1

В Финиксе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 1. В главном поединке вечера тяжеловес Франсис Нганну победил Кейна Веласкеса.

Бой завершился на 26-й секунде техническим нокаутом. После того, как Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, рефери остановил поединок.

Также состоялись другие поединки основного карда. Пол Фелдер по очкам победил Джеймса Вика, а Синтия Калвильо оказалась сильнее Кортни Кейси. Крон Грейси благодаря удушающему приему в первом раунде победил Алекса Касереса. Висенте Луке в третьем раунде техническим нокаутом победил Брайана Барберену. Единогласным решением судей Андре Фили был сильнее Майлса Джури.