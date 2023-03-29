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Нейт Ландвер бросил вызов Мовсару Евлоеву: «Я победил его друга в Ингушетии»

Давид Хачатрян
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34-летний американец Нейт Ландвер (17-4) хочет подраться с российским бойцом Мовсаром Евлоевым (16-0), который занимает 10-ю строчку рейтинга полулегкого веса.

«Я жажду боя с Мовсаром Евлоевым, хоть и понимаю, что будет очень тяжело. Он был чемпионом M-1, как и я. Я выступал в Ингушетии — на его родине — и дрался с его другом Хамзатом Долгиевым. Я победил и взял титул. Я должен был подраться с Евлоевым, но он подхватил вирус. Знаешь, никто не бросает ему вызов. А я сделаю это! Я готов сразиться с ним как в стойке, так и в борьбе», — сказал Ландвер на The MMA Hour.

Ландвер идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Остина Линго (9-2) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Евлоев в прошлом бою он одолел Дэна Иге (16-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night. Бой состоялся 6 апреля 2022-го в Лас-Вегасе, США.

UFC
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