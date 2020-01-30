Нейт Диас: «Роган и Конор должны извиниться перед Стивеном Эй Смитом»

Боец UFC Нейт Диас заявил, что Конору Макгрегору и комментатору смешанных единоборств Джо Рогану нужно извиниться перед журналистом ESPN Стивеном Эй Смитом. Ранее Смит назвал бой Макгрегора с Дональдом Серроне ужасным, а также заявил, что Ковбой «просто сдался». Роган ответил, заявив, что Стивена Эй Смита не должно быть в ММА, а Макгрегор потребовал уважения к себе и извинений со стороны журналиста ESPN.

— Это Роган и Конор должны извиниться перед Стивеном Эй Смитом, — написал Диас у себя в Twitter. — Стивен Эй назвал вещи своими именами. Бой закончился еще до того, как начаться. Джо и Конор, прекратите уже подлизываться друг к другу.

18 января ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на шоу UFC 246, бой длился 40 секунд и завершился нокаутом. После поединка президент UFC Дана Уайт заявил о намерении организовать реванш между Конором и Хабибом Нурмагомедовым.