Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом

Звезда UFC Нейт Диас в четверг опубликовал заявление, в котором утверждается, что он не прошел тест на запрещенные вещества. Таким образом, 34-летний американец не выйдет на бой с Хорхе Масвидалом на турнире UFC 244.

«Я считаю это неправильным, потому что принимаю только органическую пищу или натуральные пищевые добавки. Я не собираюсь пачкать свое имя как мошенник, как эти другие ублюдки, которые хранят молчание до окончания боя только для того, чтобы им платили», — написал Диас.