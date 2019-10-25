Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом
03:05
Звезда UFC Нейт Диас в четверг опубликовал заявление, в котором утверждается, что он не прошел тест на запрещенные вещества. Таким образом, 34-летний американец не выйдет на бой с Хорхе Масвидалом на турнире UFC 244.
«Я считаю это неправильным, потому что принимаю только органическую пищу или натуральные пищевые добавки. Я не собираюсь пачкать свое имя как мошенник, как эти другие ублюдки, которые хранят молчание до окончания боя только для того, чтобы им платили», — написал Диас.
Your all on steroids not me pic.twitter.com/ykrZmRIoPS— Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 24, 2019
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