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Нэйт Диас бросил вызов Хорхе Масвидалю

07:40

Нэйт Диас на турнире UFC 241 в Анахайме (США) одержал победу над экс-чемпионом организации в полусреднем весе Энтони Петтисом. После боя он рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником.

— Я хочу защитить свой титул против Хорхе Масвидаля. Он гангстер, но не с Западного побережья. Мы можем устроить войну, — приводятся слова Диаса в Twitter UFC.

На UFC 239 Масвидаль за 5 секунд нокаутировал Бена Аскрена и установил рекорд по самому быстрому финишу.

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка Масдиваля и Аскрена

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