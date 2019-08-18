Нэйт Диас бросил вызов Хорхе Масвидалю

Нэйт Диас на турнире UFC 241 в Анахайме (США) одержал победу над экс-чемпионом организации в полусреднем весе Энтони Петтисом. После боя он рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником.

— Я хочу защитить свой титул против Хорхе Масвидаля. Он гангстер, но не с Западного побережья. Мы можем устроить войну, — приводятся слова Диаса в Twitter UFC.

На UFC 239 Масвидаль за 5 секунд нокаутировал Бена Аскрена и установил рекорд по самому быстрому финишу.

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка Масдиваля и Аскрена