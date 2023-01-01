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Сегодня, 12:20

Непобежденный чемпион Cage Warriors подписал контракт с UFC

Давид Хачатрян
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Чемпион Cage Warriors в среднем весе Кристиан Лерой Данкан (7-0) подписал контракт с UFC и дебютирует 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

«Я принял решение. Я оставлю пояс Cage Warriors, а в марте 2023-го дебютирую в UFC в Лондоне», — сказал Данкан Cage Warriors.

27-летний Данкан является одним из самых многообещающих бойцов в Европе. В канун Нового года он должен был провести вторую защиту титула на Cage Warriors 148, но его соперник Джесси Тейлор (33-16) получил травму и снялся с турнира.

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