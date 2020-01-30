Непобежденный чемпион Bellator может завершить карьеру из-за болезни

Американский боец ММА Рафаэль Ловато, возможно, завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.

Сообщается, что у спортсмена диагностирована кавернома головного мозга. Это доброкачественная опухоль, которая состоит из той же ткани, что и сосуды, а внутри нее находится кровь или ее сгустки. Предположительно, это наследственное явление.

— Я хочу быть здоровым вне зависимости от того, получу я следующий боя или нет, — цитирует MMA Fighting Ловато со ссылкой на подкаст комментатора Джо Рогана. — Bellator был очень добр ко мне все это время. Я понимаю, что есть парни, которые заслуживают биться за титул. Если они устроят поединок, чтобы определить нового чемпиона, я пойму это. Сделаю все, чтобы вернуться, но это своего рода завершение карьеры на неопределенное время.

Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что заявление о статусе Ловато будет опубликовано в ближайшее время. 36-летний спортсмен — чемпион промоушена в среднем весе. Он провел 10 поединков в ММА и во всех одержал победы.