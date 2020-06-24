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«Немножко застрял». Волков не может улететь из Америки

24 июня 2020, 23:48
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Российский боец Александр Волков опубликовал видео в сториз своего Instagram. Он сообщил, что не может вылететь из США.

— Немножко мы тут застряли в Америке, — сказал Волков. -Отменили наши обратные рейсы. Ждем билетов, не теряем время, сделали небольшую пробежечку на 5 км. Подошли к турничкам. Продолжаем тренироваться, восстанавливаться и набирать обороты.

На турнире UFC on ESPN 11 Волков проиграл американцу Кертису Блейдсу единогласным решением судей. На счету российского тяжеловеса 8 поражений в 39 боях.

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