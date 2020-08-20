Немков рассказал, какой совет ему дал Федор на бой с Бейдером

Российский боец Вадим Немков в интервью «СЭ» рассказал, какой совет ему дал Федор Емельяненко перед поединком с американцем Райаном Бейдером.

Поединок за пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе состоится 22 августа рано утром по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 244. Бейдер бился с Емельяненко в январе 2019 года в Гран-при Bellator в тяжелом весе, выиграв нокаутом за 35 секунд. Немков — представитель команды Федора. Емельяненко будет его секундантом в бою.

— С Федором разбирали Бейдера отдельно?

— Да, мы обсуждали его. Федор сказал, какие у него сильные стороны и что лучше всего делать. Я намотал на ус и постараюсь применить советы в бою.

— На что Федор обратил внимание?

— На то, что Бейдер хорошо двигается, борется и дышит. Это его основные сильные стороны.

На счету 37-летнего чемпиона Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Бейдера 27 побед и 5 поражений в ММА. У 28-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения. (Илья Андреев)

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