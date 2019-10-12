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Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230

12 октября 2019, 23:59

Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане. Россиянин успешно провел удушающий прием во втором раунде.

Теперь в активе 27-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения. Это был его четвертый выигрыш в Bellator, где он выступает с 2017 года. У 33-летнего Карвалью — 16 побед, 4 поражения.

Немков представляет команду Fedor Team, которую возглавляет знаменитый российский боец Федор Емельяненко.

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