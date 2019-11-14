Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Немчинов и Штрус прошли церемонию взвешивания перед ACA 101

20:08

В Польше прошла церемония взвешивания турнира АСА 101. Участники главного боя показали практически равный вес, уложившись в весовую категорию. Вес польского бойца Петра Штруса составил 84.4 кг, россиянина Виталия Немчинова — 84.35 кг.

Бой пройдет в Варшаве 15 ноября.

Полный кард турнира ACA 101:

Петр Штрус (Польша) — Виталий Немчинов (Россия)

Даниель Омельянчук (Эстония) — Денис Смолдарев (Польша)

Асламбек Саидов (Польша) — Элиас Сильверио (Бразилия)

Даниель Плонка (Польша) — Радослав Пачуски (Польша)

Карол Селински (Польша) — Сами Антар (Нидерланды)

Предварительный кард

Браян Фостер (США) — Амирхан Адаев (Россия)

Дмитрий Парубченко (Украина) — Лом-Али Эскиев (Германия)

Пшемыслав Дзвониарек (Польша) — Матеуш Лазовски (Польша)

Руслан Магомедов (Россия) — Даниель Джеймс (США)

Алихан Вахаев (Россия) — Шелтон Грейвс (США)

Роберт Эмерсон (США) — Дилено Лопез (Бразилия)
Леван Макашвили (США) — Атилла Коркмаз (Германия)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир