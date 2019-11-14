Немчинов и Штрус прошли церемонию взвешивания перед ACA 101
В Польше прошла церемония взвешивания турнира АСА 101. Участники главного боя показали практически равный вес, уложившись в весовую категорию. Вес польского бойца Петра Штруса составил 84.4 кг, россиянина Виталия Немчинова — 84.35 кг.
Бой пройдет в Варшаве 15 ноября.
Полный кард турнира ACA 101:
Петр Штрус (Польша) — Виталий Немчинов (Россия)
Даниель Омельянчук (Эстония) — Денис Смолдарев (Польша)
Асламбек Саидов (Польша) — Элиас Сильверио (Бразилия)
Даниель Плонка (Польша) — Радослав Пачуски (Польша)
Карол Селински (Польша) — Сами Антар (Нидерланды)
Предварительный кард
Браян Фостер (США) — Амирхан Адаев (Россия)
Дмитрий Парубченко (Украина) — Лом-Али Эскиев (Германия)
Пшемыслав Дзвониарек (Польша) — Матеуш Лазовски (Польша)
Руслан Магомедов (Россия) — Даниель Джеймс (США)
Алихан Вахаев (Россия) — Шелтон Грейвс (США)
Роберт Эмерсон (США) — Дилено Лопез (Бразилия)
Леван Макашвили (США) — Атилла Коркмаз (Германия)