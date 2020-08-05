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«Не смей проигрывать мелкому легковесу». Биспинг призвал Сен-Пьера не драться с Нурмагомедовым

12:00
Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram.
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории британец Майкл Биспинг поддержал экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, который может провести бой с обладателем пояса в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— На месте Жоржа я бы не согласился на поединок, — цитирует Биспинга MMA Junkie со ссылкой на подкаст бойца. —  Чем больше времени проходит с момента его ухода, тем больше вероятность его поражения. Рано или поздно он проиграет.

На месте Жоржа я бы оставался в стороне и сохранил наследие. Жорж, даже не смей проигрывать чертовому мелкому легковесу!

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что последний бой в карьере Нурмагомедов может провести с Сен-Пьером. Канадец официально завершил карьеру в феврале 2019 года.

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