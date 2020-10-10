«Не отдавай пояс». Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал «СЭ» о том, что ему сказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, когда они встретились в Москве.

Ян и Нурмагомедов 9 сентября посетили турнир FNG / GFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс», — отметил Ян. — Я же выразил ему слова соболезнования и пожелал удачи в бою».

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. У 32-летнего Нурмагомедова — 28 побед и 0 поражений в ММА. 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи. (Илья Андреев)