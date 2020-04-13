Американский боец ММА Джон Джонс в своем официальном Twitter рассказал о своих взаимоотношениях с алкоголем.

— Я понимаю, что когда начинаю пить, то пью много, — написал Джонс в своем Instagram. — Когда я пью, я не могу остановиться. Но я не позволю этому перевесить все хорошее, что есть во мне.

Некоторые люди сосредоточены только на своих желаниях, но я стараюсь делать акцент на своих положительных качествах. Именно это позволяет мне преуспевать из года в год.

Ранее Джонс быд признан в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и небрежном использовании огнестрельного оружия. 32-летний американец согласился на испытательный срок в течение 1 года, заключив сделку с полицией. Также ему предстоит провести 96 часов в программе общественного заключения, которая будет напоминать домашний арест.

Джонс — действующий чемпион UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся.