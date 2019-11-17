Найт готов дать Лобову реванш

Американский боец ММА Джейсон Найт после победы на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 9 в поединке с представителем Ирландии Артемом Лобовым заявил, что готов провести еще один поединок с ним.

— Он очень уважает меня, и я тоже уважаю его, — цитирует Найта MMA Fighting. — Я люблю этого парня и всегда буду поддерживать его, кроме тех случаев, когда он бьется против меня. Как только он сможет выйти против меня в третий раз, я буду готов.

Это был второй поединок бойцов. В первом по решению судей победил Лобов.