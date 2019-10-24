Народная любовь. Фанаты бежали за машиной Макгрегора
14:51
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в четверг, 24 октября, провел пресс-конференцию в Москве. После завершения мероприятия на выходе из здания ирландца поджидала большая группа фанатов.
Боец попытался уехать на автомобиле, но даже тогда фанаты продолжили следовать за ним, преследуя транспортное средство с криками: «Конор! Конор! Конор!»
Фанаты бегут за машиной Конора Макгрегора pic.twitter.com/GqrvxRSS47— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) October 24, 2019
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