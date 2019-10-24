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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Народная любовь. Фанаты бежали за машиной Макгрегора

14:51
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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в четверг, 24 октября, провел пресс-конференцию в Москве. После завершения мероприятия на выходе из здания ирландца поджидала большая группа фанатов.

Боец попытался уехать на автомобиле, но даже тогда фанаты продолжили следовать за ним, преследуя транспортное средство с криками: «Конор! Конор! Конор!»

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