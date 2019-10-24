Народная любовь. Фанаты бежали за машиной Макгрегора

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в четверг, 24 октября, провел пресс-конференцию в Москве. После завершения мероприятия на выходе из здания ирландца поджидала большая группа фанатов.

Боец попытался уехать на автомобиле, но даже тогда фанаты продолжили следовать за ним, преследуя транспортное средство с криками: «Конор! Конор! Конор!»