На президента UFC Уайта подали в суд по делу о вымогательстве

Президент UFC Дана Уайт оказался в центре скандала. На него подали в суд по делу о вымогательстве, сообщает Las Vegas Review-Journal.

Агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк (штат Невада, США) против Уайта. Как он считает, Дана не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому должен был заплатить 450 тысяч долларов за то, что Рамос не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.

Тогда Рамос требовал у Уайта 200 тысяч. Он угрожал опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием Даны. Отмечается, что у него были доказательства постоянных измен президента UFC с танцовщицей в Лас-Вегасе, которая за два года получила порядка 200 тысяч — 10 тысяч за посещение. Рамос провел в тюрьме 366 дней.

— Я только что узнал, что вчера против меня подали иск, — рассказал Уайт. — Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката с криминальным прошлым и требует 10 миллионов. В прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков.