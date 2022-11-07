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Сегодня, 17:01

Мышев уверен в досрочной победе Минеева над Родригесом

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Владимир Мышев дал свой прогноз на главный бой очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке сойдутся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес.

«Владимир Минеев — это наш прославленный боец, за ним точно наблюдали те, кто интересуется нашими единоборствами. Он мастеровитый, матерый боец смешанного стиля с базой кикбоксинга, поэтому я думаю, что этот поединок он точно должен выигрывать», — сказал Мышев РЕН ТВ.

Мышев напомнил, что у Минеева есть нужные для кикбоксинга навыки.

«Турнир пройдет по правилам кикбоксинга, он долго очень не выступал в этом, но не так давно снова стал входить в эту стезю», — отмечает он.

Поединок, напомним, состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Соперники будут биться в чемпионском формате: пять раундов по три минуты.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1043125-myshev-uveren-v-dosrochnoi-i-zrelishchnoi-pobede-mineeva-protiv-rodrigesa
Владимир Минеев
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