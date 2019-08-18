Мужчина, пострадавший в баре Конора, неделю не мог выйти из дома

Мужчина, пострадавший в результате стычки в баре с Конором Макгрегором, неделю не мог выйти из дома, сообщает Daily Mirror. Инцидент произошел в апреле в одном из пабов Дублина. Конор решил угостить всех посетителей виски собственного производства Proper Twelve, но 50-летний мужчина отказался.

Конор подошел к нему и поставил стакан перед ним, но мужчина вновь ответил отказом. Конор в ответ на это ударил его по лицу. Двое мужчин тут же вывели ирландца из бара.

— У него была пинта пива, когда вошел Макгрегор и предложил всем выпить его виски, — рассказал знакомый пострадавшего. — Несколько людей согласились, но он вообще не пьет шоты. Конор настаивал, и когда он отказался второй раз, Макгрегор возмутился. Затем он ударил его по лицу.

Он не почувствовал сильной боли в тот момент, но на следующий момент был разбит. Его лицо очень болело. Он был сильно потрясен и неделю не выходил из дома.

Ему не нужны извинения или деньги, он просто хочет справедливости.