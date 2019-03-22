Мустафаев проведет бой с Физиевым на турнире UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге

Российский боец Магомед Мустафаев (13-2) встретится с непобежденным атлетом из Кыргызстана Рафаэлем Физиевым (6-0) в субботу 20 апреля на турнире UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы соревнований.

Поединок пройдет в легком весе.

Также у поляка Кшиштофа Йотко (19-5) сменился соперник – на замену Роману Копылову на поединок выйдет боец из Македонии Ален Амедовский (8-0).

Кроме того, три новых бойца подписали контракт с UFC:

Арман Царукян – российский 22-летний боец, выступающий в легком весе и представляющий клуб "Львиное сердце". Царукян провел 14 боев в ММА, одержав победы в 13, десять из которых досрочно.

Иван Штырков – российский 30-летний боец, представляющий клуб "Архангел Михаил". На данный момент провел 16 боев, одержав 15 побед при одной ничье.

Лиана Джоджуа – 23-летняя спортсменка, представляющая клуб "Ахмат", выступает в легчайшей весовой категории. Джоджуа провела в ММА 9 боев, одержав победу в 7 из них.