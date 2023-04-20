Муслим Салихов подерется с Николасом Далби 17 июня на UFC Fight Night

38-летний российский боец UFC Муслим Салихов (19-3) проведет свой следующий бой против 38-летнего датчанина Николаса Далби (21-4) 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Алекс Бехунин в Twitter.

Салихов в прошлом бою одолел Андре Фильо (16-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 19 ноября 2022-го на UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе, США.

Далби в прошлом бою победил Уорли Алвеса (14-6) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) на UFC 283. Турнир состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.