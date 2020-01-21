Тяжеловес Мухумат Вахаев в интервью «СЭ» высказался насчет бой с чемпионом АСА Евгением Гончаровым, который пройдет в Краснодаре 21 февраля на турнире АСА 104.

Ранее Вахаев высмеял Гончарова в соцсетях — по поводу того, как Евгений провел концовку победную для него боя с Тони Джонсоном, работая на дальней дистанции и избегая сближений.

— Это был очень скучный поединок, — сказал Вахаев. — Это не бой. В ММА, в тяжелом дивизионе, бои не должны длиться по пять раундов. Кто-то должен упасть или сдаться. Конец должен быть в третьем-четвертом раунде. Даже если бой доходит до пятого, то оба бойца должны быть в крови, должны выложиться до упора. Не должно быть беготни по клетке. Джонсон руки опускал, не знал, что делать. Слышал, что у судьи даже голова закружилась. Должен быть бой. В тяжелом дивизионе решает одна «банка». Нужно драться, показать себя во всех позициях. Молодые же смотрят, набираются опыта. Разве из этого боя можно было что-то почерпнуть? Зрителям что-то понравилось? Хотел бы я увидеть хоть одного человека, который назвал бы этот бой хорошим или нескучным. Таких, думаю, не нет.

— Слышал, что его тренер — чемпион Европы по греко-римской борьбе, — отметил чеченский боец. — Может, до меня доходят неправильные слухи, но тренер хороший, и результат получается неплохой. Но слышал, что сейчас он делает акцент на бокс. Парень тренируется, меня только радует, что буду драться с крепким пацаном. Если проиграю, то хочу проиграть достойному. Но проигрывать Евгению, конечно, не собираюсь. Скажу как есть: я не собираюсь драться с Евгением на результат, собираюсь просто бить его, уничтожать, пока не закончатся пять раундов. Или он сдастся, или я его отправлю в нокаут. Если со мной что-то случится и вдруг проиграю, то все равно сделаю для победы все.

На счету 29-летнего Вахаева — 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. В 2017 году стал чемпионом лиги АСВ в тяжелом весе. У 33-летнего Гончарова — 15 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Илья Андреев)