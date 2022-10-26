Мухаммад Мокаев хочет драться в марте. Он назвал имя предполагаемого соперника

22-летний британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) сообщил, что следующий его поединок, скорее всего, состоится в марте в Великобритании.

Также он бросил вызов 32-летнему Мэтту Шнеллу (16-6), который находится на восьмой строчке рейтинга наилегчайшего дивизиона.

«Мокаев против Мэтта Шнелла. В марте в Великобритании. Надеюсь, он примет этот бой», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Шнелл встретится с Матеусом Николау (18-2) 3 декабря на UFC on ESPN 42 на «Эмвей-центр» в Орландо, США.