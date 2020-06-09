«Могу конкурировать с каждым». Минаков оценил уровень топ-бойцов UFC

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне звезд UFC в тяжелом весе.

— Что касается меня, то все навыки, которые у меня есть, все сильные стороны... Тех навыков, которые у меня есть, мне вполне хватит для того, чтобы конкурировать — я уже давно в этом не сомневаюсь — конкурировать с кем угодно на сегодняшний день, — сказал Минаков. — На сегодняшний день не знаю ни одного тяжеловеса, с кем нельзя было бы конкурировать. Да, конечно, когда не было возможности выезжать в США, тренироваться с топами, казалось, что это какие-то люди из стали, до которых нам долго тянуться. На самом деле, когда ты своими руками щупаешь все это в американских залах, понимаешь, что это не так. Многие из тех ребят, с кем я работал, монстрами боев кажутся только в промо-роликах, где их выгодно выставляют. Да, дос Сантос, Кормье и Стипе Миочич в промо-роликах монстры. Они действительно сильные ребята, не хочу сказать о них как-то плохо, но основная моя мысль в том, что со всеми ними вполне можно конкурировать. Я давно уже это понял. Вопрос в физических кондициях. При определенном, правильном подходе они очень быстро восстанавливаются.

Минаков в США тренировался в таких известных залах, как Jackson Wink, American Top Team, Xtreme Couture. В числе его спарринг-партнеров был бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос.

— В стойке я себя хорошо чувствовал, — отметил Минаков. Просто не всегда в бою получается реализовать те навыки, которым ты научился в стойке. На тренировках получается довольно неплохо и конкурентно спарринговать со многими, а во время боя ты приходишь к тому, в чем уверен — это борьба, сближение, клинч. Все-таки, наверное, немного комплексуешь насчет ударной техники, не можешь проявить то, что действительно можешь. Я считаю, что ни в чем не уступаю ему в ударной технике.

— У дос Сантоса крутая ударка для ММА, очень эффективная, когда он атакует, — сказал российский боец. — Так было раньше. Он раньше очень агрессивно атаковал. А вот когда начинает перестаивать — очень много пропускает, потому что руки внизу, все открыто. Дос Сантос — не боксер. Как и я не боксер. Для ММА у него ударка хорошая, но всегда есть шанс его нокаутировать. Более собранная ударка у Андрея Орловского. Мне кажется, у него более грамотная, боксерская техника. Но для ММА ударка Дос Сантоса эффективна. Он много двигается, раздергивает. Когда производит атаку, кидает несколько ударов, один залетает — этого достаточно.

35-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). На его счету 22 победы и 1 поражения в ММА. (Илья Андреев)

Первую часть большого интервью с Виталием Минаковым можно прочитать здесь.