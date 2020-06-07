«Мне предлагают тупые бои. С меня хватит». Завершивший карьеру Конор Макгрегор раскритиковал руководство UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, в очередной раз объявивший о завершении карьеры, раскритиковал руководство промоушна.

— У меня были свои цели, свои планы на сезон. У меня все было продумано, — цитирует ESPN Макгрегора. — Но этот мир стал истекать кровью, все, (ругательство), меняется каждую минуту. Они жонглируют мной и предлагают тупые бои. С меня хватит.

Для меня ничего нет. Я пытаюсь оставаться взбудораженным. Стараюсь изо всех сил. Когда появился вариант с Андерсоном (Андерсоном Силвой, бывшим чемпионом UFC в среднем весе), я сказал: «Да это, (ругательство), сумасшедшая битва! А потом мне сказали, что он старый, что он уже в тени. А я такой: «Что? Бой с бывшим полутяжем и вличайшим средневесом всех времен, да и вообще величайшим бойцом, — это разве не выигрышный бой?» Знаете, на самом деле они правы. Я бы не был вознагражден. Я бы вышел и убрал его, но что было бы потом? Они бы сказали, что он старый, что он в тени, что он уже давно не в прайме и все такое.

Это какое-то безумие. Я сгонял вес до 155 фунтов (до 70,3 кг. — Прим. «СЭ»), просил бой в этой категории, но они решили показать силу и затоптали меня. Не понимаю, зачем они так делают. Но они забрали у меня бой в легком весе и куда-то его отодвинули. Из-за этого я решил не гонять вес и сосредоточиться на 170 фунтах. И тут появляется вариант с Сильвой в 176 фунтах.