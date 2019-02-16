Митрион заявил, что готов провести бой с Емельяненко в Москве

Американский боец ММА Мэтт Митрион заявил о готовности провести бой с Федором Емельяненко в Москве.

- Если он захочет биться со мной снова, я готов сделать это там, где он хочет, - заявил Митрион на пресс-конференции после боя с Сергеем Харитоновым. - Если он хочет биться в Москве, то я готов. Давайте сделаем это. Для меня было бы большой честью биться с ним в Москве. Это было бы невероятно. Федор, если ты хочешь биться со мной, давай сделаем это в Москве.

Через 15 секунд после стартового гонга бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом пришлось остановить. Американский боец пытаясь сделать удар ногой попал в пах, после чего россиянин оказался на полу октагона.

Медики оказывали помощь Харитонову нескольких минут, но было принято решение признать поединок несостоявшимся. Судья сказал, что не увидел в действиях американца умысла. Затем Митрион извинился перед соперником и болельщиками. Октагон российский боец покинул на носилках.

24 июня 2017 Мэтт Митрион победил Федора Емельяненко нокаутом в первом раунде.