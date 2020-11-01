Митчелл победил Фили на UFC Fight Night 181

На турнире UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе (США) американец Брайс Митчелл победил своего соотечественника Андре Фили.

Митчелл одержал победу единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

В главном поединке вечера ямаец Юрая Холл будет противостоять бразильцу Андерсону Силве.

UFC Fight Night 181

Основной кард

Полутяжелый вес (до 93 кг): Тиагу Мойзес (Бразилия) победил Бобби Грина (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Средний вес (до 83,9 кг): Кевин Холланд (США) победил Чарли Онтивероса (США) — сабмишен (травма шеи), 1-й раунд, 2:39

Тяжелый вес (до 120 кг): Грег Харди (США) победил Мориса Грина (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 1:13

Полулегкий вес (до 65, 8 кг): Брайс Митчелл (США) победил Андре Фили (США) — единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).