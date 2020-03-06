Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым

Российский боец Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Арманом Оспановым на турнире АСА 105 в Алма-Ате, сообщили «СЭ» в пресс-службе АСА.

Мирзаев проиграл Оспанову техническим нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в полулегком весе (до 65,8 кг).

На счету 33-летнего Мирзаева 18 побед и 3 поражения в ММА. У 30-летнего Оспанова из Казахстана — 10 побед и 3 поражения.

В сентябре прошлого года на турнире АСА 99 в Москве Мирзаев сенсационно проиграл 23-летнему чеченцу Шамилю Шахбулатову. (Илья Андреев)