Мирзаев перенес операцию после двойного перелома челюсти

Российский боец Расул Мирзаев, получивший двойной перелом челюсти в бою с Арманом Оспановым на турнире АСА 105 в Алма-Ате, перенес операцию, об этом боец сообщил в своем Instagram.

— Друзья все прошло отлично, — написал Мирзаев. — И всех друзей, фанатов которые звонят, пишут и разрывают мой директ. Как говорится, и где-то это ко мне относится, то, что не убивает, делает меня еще мощнее. Всех крепко обнял.

Мирзаев проиграл Оспанову техническим нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в полулегком весе (до 65,8 кг).