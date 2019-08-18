Миочич рассказал, как ему удалось победить Кормье

Боец ММА Стипе Миочич — о победе над Даниэлем Кормье в главном поединке турнира UFC 241.

— Я просто увидел у него некоторые слабости в третьем раунде, а потом в четвертом раунде я поймал ударом справа, — цитирует Миочича MMA Junkie. — Слава богу, потому что этот *** (пропущено нецензурное слово — прим. «СЭ») силен. Я чувствовал, что наношу ему урон. Его руки начали опускаться, и я начал приходить в себя. Я знал, что причиняю ему боль. Его руки опускались, и мне нужно было продолжать работать, а он бы оставил открытое пространство. И я поймал его правой рукой.

Миочич одержал 19-ю победу в ММА при трех поражениях.