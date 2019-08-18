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Миочич празднует победу. Видео

08:24

Хорват Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, нокаутировав чемпиона Даниэля Кормье из США. Бой был завершен в четвертом раунде.

В Twitter было опубликовано видео того, как хорват эмоционально отреагировал на свою победу.

Кормье потерпел первое поражение в тяжелом весе и второе в карьере. У Миочича 19 выигрышей и 3 поражения.

Напомним, в июле 2018 года Кормье победил Миочича.

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