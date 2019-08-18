Миочич празднует победу. Видео
08:24
Хорват Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, нокаутировав чемпиона Даниэля Кормье из США. Бой был завершен в четвертом раунде.
? #Miocic TKOs Cormier to regain the belt!#UFC241 #CormierVsMiocic #UFC pic.twitter.com/PY1R2j5AVx— Official Bookmaker (@bookmaker_eu) August 18, 2019
В Twitter было опубликовано видео того, как хорват эмоционально отреагировал на свою победу.
Кормье потерпел первое поражение в тяжелом весе и второе в карьере. У Миочича 19 выигрышей и 3 поражения.
Напомним, в июле 2018 года Кормье победил Миочича.