Миочич и Нганну должны провести бой в конце марта
18:27
Реванш чемпиона UFC в тяжелом весе американца Стипе Миочича, и нигерийского претендента Фрэнсиса Нганну запланирован на конец марта, утверждает в Twitter инсайдер Ариэль Хельвани.
Также на это же шоу запланирован поединок чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и Брайана Ортеги. Однако ни один бой пока окончательно не согласован официально.
Велика вероятность, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну в будущем.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю