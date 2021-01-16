Миочич и Нганну должны провести бой в конце марта

Реванш чемпиона UFC в тяжелом весе американца Стипе Миочича, и нигерийского претендента Фрэнсиса Нганну запланирован на конец марта, утверждает в Twitter инсайдер Ариэль Хельвани.

Также на это же шоу запланирован поединок чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и Брайана Ортеги. Однако ни один бой пока окончательно не согласован официально.

Велика вероятность, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну в будущем.