Минеев раскритиковал Исмаилова за желание биться с Ромеро и бросил ему вызов

Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев выступил с критикой в адрес бойца АСА Магомеда Исмаилова, который выразил желание провести бой с кубинцем Йоэлем Ромеро.

В ночь на субботу стало известно, что 43-летний Ромеро, трижды дравшийся за титул чемпиона UFC в среднем весе, покинул лигу в связи с расторжением контракта. После этого владелец Fight Nights Амир Мурадов решил пригласить Ромеро в свой промоушен — об этом он сообщил через журналиста и менеджера бойцов Азамата Бостанова. Исмаилов под постом Бостанова написал следующее:

«Не люблю заглядывать за спину своих оппонентов!! Сейчас мне интересен только Штырков!! Но блин, если его реально подпишут, лысый хищник в деле. Это бой мечты».

Вскоре последовала реакция Минеева. «Сегодня я узнал о возможности подписания Ромеро, — написал чемпион Fight Nights в Instagram. — Очень смешно было услышать фантазии на эту тему Исмаилова. Мага, ты куда лезешь вообще? Человек, получившии? сумасшедшую сумму за выпуск о покупке Амиром компании Fight Nights на своем подкасте, и не опубликовавшии? его, не поздравившии? Амира с этим событием, находящии?ся в «пожизненном долгу на 2 боя перед ACA», как можно еще и претендовать на такое противостояние в компании AMC Fight Nights? Это смешно. Ты решаи? свои вопросы со Штырковым, а если хочешь серьезных боев — выходи в клетку против Владимира Минеева, именно этот бои? покажет твои? реальныи? уровень».

Бой между Исмаиловым и Иваном Штырковым состоится 13 декабря на турнире АСА 115. В октябре 2018 года Исмаилов бился с Минеевым на турнире Fight Nights. Их поединок закончился вничью.