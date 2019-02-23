Минаков прооперирован. Из плеча извлекли кусочки кости. Фото

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков успешно перенес операцию в США.

– Друзья, сегодня прооперировал плечо и колено, – написал 34-летний Минаков в Инстаграме. – Все прошло хорошо, и в скором времени я вернусь в зал. На втором фото – два самых крупных кусочка кости из тех, что извлекли из плеча. Никогда бы не подумал, что именно подобное стало причиной ограничения движения и болей. Оказывается, бывает и такое.

16 февраля Минаков, выступающий в тяжелом весе (до 120,2 кг), потерпел поражение по очкам от Чейка Конго из Франции на турнире Bellator 216. Российский боец проиграл впервые в карьере (при 21 победе). Позже Минаков признался, что испытывал боли в плече, а незадолго до поединка заболел, из-за чего его вес сильно упал – до 109 кг (обычно боевой вес спортсмена – около 115 кг).