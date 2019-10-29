Стронгмен Михаил Кокляев рассказал, почему проводит подготовку к бою с Александром Емельяненко в горах.

— Что может быть лучше свежего воздуха? Только тренировка высоко в горах, — цитируют Кокляева «Известия» — Тренировка на дефиците кислорода, разряженный воздух, нагрузка увеличивается в разы! Потренировавшись в горах и спустившись на равнину, организм становится гораздо сильнее. Воздух здесь мягкий. Если в Москве его можно потрогать, а в Челябинске — нарезать, то здесь воздух пропитывает тебя здоровьем и силой.

Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.