Михаил Кокляев: «В Москве воздух можно потрогать, в Челябинске — нарезать, а в горах он мягкий»
18:45
Стронгмен Михаил Кокляев рассказал, почему проводит подготовку к бою с Александром Емельяненко в горах.
— Что может быть лучше свежего воздуха? Только тренировка высоко в горах, — цитируют Кокляева «Известия» — Тренировка на дефиците кислорода, разряженный воздух, нагрузка увеличивается в разы! Потренировавшись в горах и спустившись на равнину, организм становится гораздо сильнее. Воздух здесь мягкий. Если в Москве его можно потрогать, а в Челябинске — нарезать, то здесь воздух пропитывает тебя здоровьем и силой.
Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.
October 29, 2019
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