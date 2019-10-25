Михаил Кокляев: «Сегодня приснилось, что опять поднимаю штангу»

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о своих снах.

Фото 2004 года. Сегодня приснилось, что опять поднимаю штангу, — написал Кокляев в Instagram. — Ни камни, ни покрышки от К-700, ни буксировка негабаритна, не подъем бревен, ни гантели, а именно собирался делать рывок. На штанге по памяти чуть более 200 кг. — с каждой строганы по 3 двадцатьпятки, десятка, 2,5, какая-то мелочь блестящая и замок.

Выводил на помост меня мой друг по сборной Асламбек Эдиев, с которым мы вместе бытовали на сборах и выступили на одном помосте. Эти 200 с лишним в сне кстати я поднял, тебе спасибо.

Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.