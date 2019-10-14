Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Михаил Кокляев: «Котик идет? А я думал, это какой-то боец смешанных единоборств ползет»

22:25
Теги:

Стронгмен Михаил Кокляев потроллил бойца ММА Александра Емельяненко.

— Котик идет? А я думал, это какой-то боец смешанных единоборств ползет. Саня, я здесь, вот мы с дочкой гуляем. Не теряй меня, готовься! Хорошо, что я не появился на Fight Nights, а то пришлось бы опять чем-нибудь в тебя кинуть, — заявил Кокляев в своем Instagram.

Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.

Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир