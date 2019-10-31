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Михаил Кокляев: «Если Хабиб не даст реванш Конору — это будет победа всего российского народа»

14:11
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Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев призвал Хабиба Нурмагомедова не проводить реванш с Конором Макгрегором.

— Макгрегор убил двух зайцев: хайпанул, чтобы приблизить реванш с Хабибом и качнул лодку в нашей стране. Чтобы убить второе — стравливание народов друг с другом, надо убить первое. Лишить Конора денег. Хабиб правильно делает, что игнорирует то, что говорит Макгрегор. Думаю, ему и не нужно выходить с ним на реванш.

Я думаю, это будет победа Хабиба и нашей стороны, если он просто никогда не выйдет с ним, ни за какие деньги. Он покажет, что есть вещь, которые не продаются. Это — честь. Это будет победа всего российская народа, если он его просто полностью проигнорирует, — сказал Кокляев. (Михаил Потапов)

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