Мейвезер готов организовать бой Бибера против Круза

Экс-чемпион в пяти дивизионах, а ныне промоутер Флойд Мейвезер ответил на вопрос о возможности организовать поединок между актером Томом Крузом и поп-исполнителем Джастином Бибером.

– Если меня захотят привлечь как промоутера, тогда я смогу поговорить об этом. Однако до этих пор я должен заниматься своим делом и бизнесом, – цитирует Мейвезер TMZ Sports.

Ранее Бибер бросил вызов кинозвезде, но затем заявил, что это была шутка. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор был готов выступить промоутером такого поединка.